В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за паводков

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:37:03+03:00

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В Красноярском крае объявили режим ЧС муниципального характера – в трех районах, наиболее пострадавших от паводков. Это Партизанский, Манский и Ермаковский. Режим ЧС связан с подъемом уровня воды в южной группе районов края из-за обильных осадков. Подтопление произошло в трех перечисленных района и еще в Курагинском. Пострадали 4 населенных пункта, 21 жилой дом, проживают 123 человека, в том числе 30 детей. А также 53 приусадебных участка, 1 социально-значимый объект, также 18 дачных участков. Для эвакуированных были подготовлены 4 пункта временного размещения, там находятся 5 человек, в том числе 2 детей. Остальные поселились у родственников и знакомых.

Также отмечаются переливы по двум участкам дорог, общей протяжённостью 400 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами. Во всех населенных пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов. Проводятся необходимые мероприятия, задействована группировка сил и средств в количестве 256 человек, 74 единиц техники, из них от МЧС России 103 человека, 28 единиц техники.

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Дождь лил, переставая лишь на короткое время, день, второй, третий. После стольких недель жары природа словно с ума сошла. Синоптики, конечно, предупреждали об осадках в центральных и южных районах Красноярского края. Но ведь никто не думал, что их будет так много, что реки выйдут из берегов и начнут топить деревни и срывать мосты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU