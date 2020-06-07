2020-06-07T16:33:55+03:00
Общество

В лесу под Красноярском найдены мотоциклы

Кто на них приехал и куда пропал?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" ВконтактеФото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте
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Сегодня в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» Вконтакте появилось необычное для этой группы объявление. Привычное – поиск потерявшихся людей. Но на этот раз нашли мотоциклы без хозяев.

Волонтеры просят откликнуться тех, у кого родные не выходят на связь, и могли быть на таких мотоциклах в районе между станцией Кача и Дивногорском. Маршрут это довольно популярный, зимой здесь есть лыжня, летом сюда ходят за папоротником и черемшой.

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

Менее чем за час после публикации объявления, пользователи соцсетей уже высказали предположения о том, что могло случиться. «Дорога от ЛЭП и далее по Качинской заброшке до Дивного - маршрут адовый, особенно в дожди. Скорее всего обсохли по бензу (не смотрели?) И пошли пехом...», «Вчера знакомые видели эти мотики с ключами в зажигании. Сказали рядом были следы медведя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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