В лесу под Красноярском найдены мотоциклы

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:33:55+03:00

Кто на них приехал и куда пропал?

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Сегодня в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» Вконтакте появилось необычное для этой группы объявление. Привычное – поиск потерявшихся людей. Но на этот раз нашли мотоциклы без хозяев.

Волонтеры просят откликнуться тех, у кого родные не выходят на связь, и могли быть на таких мотоциклах в районе между станцией Кача и Дивногорском. Маршрут это довольно популярный, зимой здесь есть лыжня, летом сюда ходят за папоротником и черемшой.

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Менее чем за час после публикации объявления, пользователи соцсетей уже высказали предположения о том, что могло случиться. «Дорога от ЛЭП и далее по Качинской заброшке до Дивного - маршрут адовый, особенно в дожди. Скорее всего обсохли по бензу (не смотрели?) И пошли пехом...», «Вчера знакомые видели эти мотики с ключами в зажигании. Сказали рядом были следы медведя».

ИСТОЧНИК KP.RU