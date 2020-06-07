2020-06-07T15:56:25+03:00
Общество

И снова дожди: прогноз погоды на неделю в Красноярске

Солнца будет очень мало…
Татьяна РЯБИНИНА
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Грозы. дожди, потопы - таким оказался июнь-2020...Грозы. дожди, потопы - таким оказался июнь-2020...Фото: Мария ЛЕНЦ
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Май, поманивший теплом, завершился похолоданием и дождями, которые будут продолжаться практически весь июнь. Синоптики прогнозируют очень мало солнечных дней. Но если долгосрочные прогнозы не совсем точны и могут измениться, то прогнозы на три-пять дней довольно точные.

Итак, первый рабочий день недели, понедельник, будет, пожалуй, единственным днем практически без дождя. Днем, по данным Гисметео, будет +18 и солнце. А дождь совсем небольшой.

Со вторника начнутся дожди, особенно сильные во вторник и среду.

Но есть и хорошие новости: температура воздуха будет постепенно расти и к воскресенью поднимется до +26 градусов. Если во вторник днем будет +14, то в среду уже +17, а в выходные ждем 22 градуса тепла. Теплее станут и ночи, от +8 до +15 градусов.

В среду, четверг и пятницу ожидаются грозы.

Напомним, эта пятница будет праздничной и нерабочей – 12 июня отмечается день России. Но погода по-прежнему не порадует, дождь. И только суббота и воскресенье ожидаются ясными и теплыми: в субботу +22, в воскресенье +26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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