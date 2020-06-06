В Красноярском СИЗО-1 у двух сотрудников обнаружен коронавирус

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:01:51+03:00

В связи с этим изолятор переводит коллектив на другой режим работы

Изменить размер текста: A A

В Красноярском СИЗО-1 у двух сотрудников обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Информацию официально подтверждает пресс-службе краевого ГУФСИНа. В следственном изоляторе проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Обеспечена изоляция данных сотрудников, они находятся под постоянным наблюдением врачей ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России. А все, кто контактировал с ними, изолированы, у них взяты анализы.

Как сообщили в ведомстве, сотрудникам учреждения изменили график работы. Теперь они будут находиться здесь по две недели, без возможности выйти за пределы территории. В учреждении для них организовано питание и все бытовые условия. Сейчас заступила первая смена, а вторая, которая придет после, находится дома в режиме самоизоляции.

Теперь что касается передач, посылок и бандеролей арестованным от родственников: они пока временно приостановлены. Заказать их можно только через интернет-магазин на сайте ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России.

Состояние сотрудников управления исправительной системы, а также лиц, содержащихся в колониях и следственных изоляторах края находится на контроле медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU