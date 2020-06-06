В Красноярском крае построят еще одну базовую станцию связи

6 Июнь 2020 2020-06-06T06:23:13+03:00

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В Красноярском крае построят еще одну базовую станцию. В поселке Грузенка Балахтинского района стартовали подготовительные работы по строительству объекта связи, который позволит обеспечить населенный пункт мобильным интернетом и сотовой связью.

Базовая станция будет установлена за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие информационного общества». Еще 11 муниципальных образований края – Ачинский, Ермаковский, Каратузский, Кежемский, Краснотуранский, Манский, Мотыгинский, Нижнеингашский, Шушенский, Эвенкийский, Таймырский районы – сегодня проводят конкурсные процедуры по определению исполнителей работ по организации услуг связи.

В этом году в рамках региональной субсидии территориям края выделено около 118 миллионов рублей. На эти средства будет построено 20 антенно-мачтовых сооружений, посредством которых впервые услугами сотовой связи и мобильным интернетом будут обеспечены 20 населенных пунктов, а также дополнительно 19 населенных пунктов планируется обеспечить услугами сотовой связи. Кроме того, впервые в рамках краевой программы услуги сотовой связи и мобильного интернета будут предоставлены населенному пункту Арктической зоны –Усть-Авамуна Таймыре.

ИСТОЧНИК KP.RU