200 пальм и туй возвращают на улицы Красноярска

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:28:26+03:00

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Почти 200 пальм и туй стали возвращать на улицы Красноярска. Экзотические растения появятся в каждом районе, на их развоз уйдет примерно две недели, рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии.

В парки и скверы деревья привозят их теплиц, где их лечат, подкармливают и придают кронам форму. Кстати, пальмы и туи зимуют в отдельном помещении с низкими потолками, что не дают им расти. Зато укрепляются стволы, ветки, листья. И все равно растения становятся выше сантиметров на 10-15 каждый год. Чувствуют себя хорошо: некоторые цветут, а какие-то даже плодоносят! На улицы их вывозят постепенно, чтобы южные деревья приспособились к условиям, от которых отвыкли за осень и зиму. Первые пальмы уже отправили на улицу Дзержинского. Скоро там будет целая аллея из 40 деревьев.

Всего же город украсят с помощью 141 пальмы и 56 туй. Экзотические растения в кадках на улицах - одна из визитных карточек Красноярка, начиная с 2001 года. Кстати, кадки – андивандальные. Их грузят «Бобкэтом» с особой насадкой, чтобы не повредить деревья. Также задействуют четыре грузовика. А ухаживают за деревьями сотрудники МП «Управление зеленого строительства».

ИСТОЧНИК KP.RU