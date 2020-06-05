5 Июнь 2020 2020-06-05T07:07:54+03:00

Еще три дороги отремонтируют в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дополнительно, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Красноярском крае дополнительно отремонтируют три дороги. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, это участки: Балахта – Виленка, Медведск – Новоалександровка и Степной – Верхняя Березовка – Предгорный.

- Балахта – Виленка. Здесь приведут в порядок участок со 2-го по 15-й километр. Заменят старый асфальт, восстановят водопропускную систему, поставят дорожные знаки. В 2020-м отремонтируют 6-километровый отрезок, в 2021-м – еще 7 километров дороги.

- Медведск – Новоалександровка. Будет восстановлено 4 километра покрытия (на отрезке от 6-го по 10-й километр).

- Степной – Верхняя Березовка – Предгорный. Обновят участки общей протяженностью в 2,7 километров.

Работы пройдут благодаря государственно-частному партнерству. Всего в текущем году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 79 объектов, учитывая три дополнительных. На эти цели выделено 2,2 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU