2020-06-05T07:07:54+03:00
Общество

Еще три дороги отремонтируют в Красноярском крае

Дополнительно, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Еще три дороги отремонтируют в Красноярском крае.Еще три дороги отремонтируют в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае дополнительно отремонтируют три дороги. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, это участки: Балахта – Виленка, Медведск – Новоалександровка и Степной – Верхняя Березовка – Предгорный.

- Балахта – Виленка. Здесь приведут в порядок участок со 2-го по 15-й километр. Заменят старый асфальт, восстановят водопропускную систему, поставят дорожные знаки. В 2020-м отремонтируют 6-километровый отрезок, в 2021-м – еще 7 километров дороги.

- Медведск – Новоалександровка. Будет восстановлено 4 километра покрытия (на отрезке от 6-го по 10-й километр).

- Степной – Верхняя Березовка – Предгорный. Обновят участки общей протяженностью в 2,7 километров.

Работы пройдут благодаря государственно-частному партнерству. Всего в текущем году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 79 объектов, учитывая три дополнительных. На эти цели выделено 2,2 миллиарда рублей.

АКТУАЛЬНО

Что откроется в Красноярске после частичной отмены ограничений в условиях самоизоляции?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клещи стали реже кусать красноярцев, но расслабляться не стоит
Почти 500 вахтовиков в Красноярском крае вылечили от коронавируса
Владимир Потанин: «Люди — главное богатство, теперь самое время продемонстрировать это на практике»
Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные
Видео: в Красноярском крае мужчина расстроился из-за потери паспорта и сообщил о бомбе
ВТБ принял от бизнеса 7 тысяч заявок на реструктуризацию бизнеса и 8,5 тысяч заявок на кредиты на выплату зарплаты
Еще три дороги отремонтируют в Красноярском крае
«Мамин гонщик» в Назарове устроил три аварии за один вечер
Вандалы изуродовали беседку на красноярских Столбах
Когда в Красноярске заработает ТРЦ «Планета»
В Хакасии на сбившего двух девочек полицейского завели уголовное дело
Руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» готовится к выписке
Тематический путеводитель «Святыни Красноярского края» выходит 3 июля
Стало известно, когда в Красноярске пройдут выпускные балы
В Красноярском крае полиция заставила извиниться хулиганов, которые сорвали флаги со здания госучреждения
Михаил Пореченков: «Горький fest» в 2020 году состоится
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
Спасла деньги, называется: жительница Красноярска перевела мошенникам больше миллиона рублей
В Красноярске вандалы сломали деревянную беседку у Восточного входа на «Столбы»
В Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицу
Губернатор Красноярского края и глава МЧС прилетели в Норильск
В Красноярске на автобусе 60-го маршрута работал водитель, лишенный прав за пьяную езду
Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском крае
В Хакасии охранники колонии насмерть забили заключенного
В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон
В Норильске объявлен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов