2020-06-05T07:06:38+03:00
Происшествия

«Мамин гонщик» в Назарове устроил три аварии за один вечер

Теперь в соцсетях он бахвалится тем, что совершил [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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«Мамин гонщик» в Назарове устроил три аварии за один вечер. Фото: Назарово онлайн.«Мамин гонщик» в Назарове устроил три аварии за один вечер. Фото: Назарово онлайн.
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Три аварии за один вечер, 3 июня, устроил 16-летний подросток на «копейке» в Назарове Красноярского края. Как сообщают наши коллеги из издания Назарово онлайн, на парня составили сразу 15 административных материалов.

Этот день местные жители запомнят надолго, по улицам носилась лихая «копейка» с тонированными стеклами. Обгоняла, как придется, выскакивала на встречку, в кого-то врезалась, а, когда подоспели инспекторы, водитель затеял с ними гонки.

Остановить его удалось только возле здания администрации района. Тогда-то и выяснилось, за рулем ВАЗ 2101 был 16-летний подросток. По предварительным данным, «мамин гонщик» виновен, как минимум, в трех авариях, две из которых – с полицейскими машинами.

ЧП 3.06.2020 в городе Назарово Красноярского края. Подросток на "копейке" устроил три аварии. .Видео: Пирамида.

Понятно, что прав у него нет. Кстати, юноша был трезв, это показало освидетельствование. По сведениям местных изданий, теперь он выкладывает в соцсетях фото протоколов, обещая «Можем повторить», а приятели только поддерживают.

Кстати, на мать «гонщика» тоже составили протокол - за «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей». Впрочем, вряд ли это уже что-то изменит, пишут в соцсетях.

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3.06.2020 Назарово Красноярского края. 16-летний подросток на маминой "копейке" убегает от полиции. .Видео: Пирамида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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