Вандалы изуродовали беседку на красноярских Столбах

5 Июнь 2020 2020-06-05T04:17:06+03:00

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На красноярских Столбах неизвестные разгромили беседку у ручья на Восточном входе. Об этом рассказали в официальной группе мэрии в соцсетях.

На фото видно: вандалы отломали несколько деталей конструкции. Возможно, их кто-то спугнул, предположили пользователи. Хотя сейчас на Столбах посетителей мало – нацпарк закрыт из-за пандемии коронавируса.

Напомним, беседку построили тут недавно. Место живописное, так что она пользуется популярностью у туристов. Здесь всегда можно отдохнуть, попить чаю, перекусить. И вдруг такое…

Конечно, сотрудники нацпарка пообещали восстановить беседку. И еще раз напомнили горожанам: если вы стали свидетелями вандализма на Столбах (и не только), пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, звоните 02 (в полицию).

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«Это дно, ребята»: вандалы на Гремячей гриве пустили на костер беседку

На сопке Гремячей гривы вандалы разгромили и пустили на костер новую деревянную беседку. Сейчас вместо нее – вывороченные столбы и пепелище, таким видео поделилась в своем фейсбуке глава агентства по туризму края Юлия Верхушина.

Действительно, смотреть на это без эмоций невозможно. Одну из красивейших видовок экопарка неизвестные превратили в мусорку. Видимо, ни на что больше смекалки не хватило. Решили пожарить шашлыки - это при режиме полной самоизоляции и ЧС в лесах - прямо на смотровой площадке. Свидетелей, скорее всего, не было – отморозков никто не остановил (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU