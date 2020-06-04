2020-06-04T10:58:52+03:00
Происшествия

В Красноярске вандалы сломали деревянную беседку у Восточного входа на «Столбы»

Кто-то окончательно деградирует
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске вандалы сломали деревянную беседку у Восточного входа на «Столбы». Фото: администрация городаВ Красноярске вандалы сломали деревянную беседку у Восточного входа на «Столбы». Фото: администрация города
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В Красноярске вандалы сломали деревянную беседку у Восточного входа на территорию национального парка «Столбы». Беседка совсем новая, недавно обустроенная вблизи ручья, там даже доски не успели потемнеть, еще сохранили запах дерева. Когда ее не было, туристы просили: давайте сделаем место отдыха – здесь можно, к примеру, ждать друзей, чтобы потом вместе отправиться на прогулку по нацпарку. А когда беседка появилась, она действительно стала популярной у отдыхающих.

И вот кто-то постарался все испортить. Кто-то в городе окончательно деградирует, раз стремится уничтожить все красивое, нужно и общественно полезное. Ломают качели в скверах, рисуют похабные граффити на стенах. Теперь вот добрались до «Столбов».

В администрации города сообщили, что уже сегодня вечером, 4 июня, сотрудники туристско-информационного центра восстановят основание беседки. И большая просьба ко всем красноярцам: берегите объекты благоустройство. И не только потому, что на них были потрачены деньги из общегородского бюджета. А потому, что это сделано для радости людей. Если вы стали свидетелем вандализма, просьба обратиться в полицию по телефону 02.

Такую красоту испортили. Фото: администрация города

Такую красоту испортили. Фото: администрация города

ИСТОЧНИК KP.RU

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