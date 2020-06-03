2020-06-03T16:23:02+03:00
Общество

В Красноярске во время пандемии подскочил спрос на диваны!

Такое наблюдение сделали аналитики Авито
Татьяна РЯБИНИНА
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Ну где же еще самоизоляроваться? На диване, конечно!Ну где же еще самоизоляроваться? На диване, конечно!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В апреле и мае, когда красноярцы сидели в самоизоляции, диваны прочно держались в топе лидеров запросов на Авито. Аналитики платформы отмечают, что спрос увеличился в пандемию на 29%!

О повышенном интересе к диванам свидетельствуют не только поисковые запросы на Авито, но и данные о спросе на этот товар. Эксперты Авито отмечают скачок - спрос увеличился на 6% по сравнению с докарантинным периодом и на целых 20% по сравнению с апрелем-маем 2019 года.

«Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются», - отмечает Алексей Куракин, Управляющий директор Авито Товары.

Наиболее подготовленными к карантину оказались жители Москвы. Спрос на диваны не вырос, а наоборот, снизился на 11%. Москва — единственный город страны, где спрос на диваны не увеличился.

С увеличением спроса также стало больше объявлений об их продаже — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 18%. В Красноярске выбор для пользователей стал шире на 18%.

В среднем в России сейчас диван можно купить за 14 600 руб. По сравнению с февралем, который предшествовал пандемии, стоимость выросла на 7%. Однако, средняя цена стала выше не во всех городах, в некоторых диван можно было купить в мае дешевле, чем до начала пандемии.

В Красноярске в мае пользователи продавали диваны на 9% дороже, чем в феврале, в среднем за 15 400 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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