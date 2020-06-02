2020-06-02T14:21:15+03:00
Общество

Как соблюдаются профилактические меры в Красноярске?

От красноярцев требуют соблюдения мер предосторожности: социальной дистанции и «масочного» режима. Сегодня специалисты проверили, как соблюдаются эти требования
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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А вы соблюдаете масочный режим?А вы соблюдаете масочный режим?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ситуация с заболеваемостью в Красноярском крае остается сложной: происходит рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Система медицинских учреждений работает на пределе, заполняемость коечного фонда практически критична. В регионедо 14 июня продлён режим самоизоляциии введён «масочный» режим. Это значит, что во всех общественных местах ношение маски и соблюдение дистанции является обязательным.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Департамент транспорта ежедневно проводит рейды, - объясняет Сергей Нестеров, главный специалист департамента транспорта. – С пассажирами проводим разъяснительную работу, следим, чтобы все пассажиры соблюдали масочный режим. Данное правило распространяется в первую очередь на водителей и кондукторов.Нужно отметить, что экипажи практически все соблюдают необходимые требования. Хотя были случаи, когда кондукторы или водители были замечены без масок. К ним применяются административные взыскания и штрафы.

Если раньше сдерживающим фактором распространения инфекции была жесткая самоизоляция, то сегодня, при ослаблении режима самоизоляции специалисты настойчиво рекомендуют населению требовательно относиться к соблюдению масочного режима.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сейчас, когда люди больше стали бывать в общественных местах, очень важно соблюдать все необходимые требования: носить маску, помнить про разумную дистанцию, - уверена Наталья Бахарева, консультант отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Красноярского края. - Нужно выработать безопасное поведение, которое поможет каждому из нас избежать инфицирования, не принести эту инфекцию домой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На 2.06.2020 в Красноярском крае:

- заболевших - 4 530 человек;

- выздоровели – 1 259 человек;

- умерло – 40 человек.

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