Дело красноярского депутата передали в суд: обман дольщиков на 520 миллионов

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:53:23+03:00

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Дело красноярского экс-депутата городского Совета передали в суд. Геннадия Торгунакова обвиняют по двум статьям: злоупотребление полномочиями и присвоение и растрата крупной суммы денег. Сумма ущерба, которую ему вменяют – почти 560 миллионов рублей. Количество обманутых дольщиков – 290 человек.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, 46-летний глава строительной фирмы «СибСтройИнвест» занимался возведением многоэтажки на улице Грунтовой, 28 а. В сентябре 2016 года стройка была заморожена, а через год компанию признали банкротом. Куда же делись деньги, собранные с частных инвесторов? Ушли не по назначению – как раз в то время, когда Торгунаков был директором фирмы. Однако сейчас он своей вины не признает.

В ходе следствия была проделана большая работа: 80 томов уголовного дела, 29 коробок вещественных доказательств. Следователи осмотрели объекты, изучили и проанализировали проектно-сметную и исполнительскую документацию. Было проведено большое количество строительно-технических, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU