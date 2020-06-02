2020-06-02T04:07:36+03:00
Происшествия

В Хакасии любительницу пьяной езды задержали после анонимного звонка на «синюю линию»

Женщина везла такого же нетрезвого мужа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии любительницу пьяной езды задержали после анонимного звонка на «синюю линию». Фото: ГИБДД ХакасииВ Хакасии любительницу пьяной езды задержали после анонимного звонка на «синюю линию». Фото: ГИБДД Хакасии
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В Хакасии любительницу пьяной езды задержали после анонимного звонка на «синюю линию». А произошло это в городе Сорске. В пресс-службе ГИБДД республике рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что неизвестны позвонил и сообщил: возле профилактория «Туманный» движется автомобиль «Лада Гранта», которой управляет нетрезвый водитель.

Машину долго искать не пришлось – она сама выехала навстречу дорожным полицейским. На требование остановиться водитель проскочил мимо и только прибавил скорость. Погоня длилась недолго. Через пару километров дорога начала менять свое направление, плавно уходя направо. Но водитель этого не заметил и, двигаясь прямо, ушел в кювет. За рулем сидела 41-летняя жительница Сорска, а попутчиком был муж.

Выяснилось, что семейная пара дома распивала спиртные напитки, а после супруги решили устроить себе романтическое путешествие, отправившись в сторону профилактория «Туманный». Романтика дорого обошлась любителям хмельной поездки: автомобиль разбит. Оба пострадавших от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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