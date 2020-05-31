2020-05-31T13:02:51+03:00
Происшествия

В Красноярском крае таксист украл у пассажира сотовый телефон за 70 тысяч рублей

Ему грозит до 5 лет лишение свободы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае таксист украл у пассажира сотовый телефон за 70 тысяч рублейВ Красноярском крае таксист украл у пассажира сотовый телефон за 70 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железногорске таксист украл у пассажира дорогой сотовый телефон, стоимость гаджета – 70 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд на рассмотрение. И если вина 38-летнего мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Произошла она в январе. В дежурную часть обратился местный житель с заявлением на кражу телефона. И поделился своими подозрениями: накануне он вызывал такси для поездки, после чего и заметил пропажу гаджета.

Пропажу нашли в одном из комиссионных магазинов Красноярска. Продавец магазина описал клиента, который сдал товар. По приметам полицейские вышли на свет подозреваемого таксиста. Тот поначалу категорически все отрицал. Даже выдвигал собственные версии случившегося. Однако очные ставки со свидетелем плюс собранные доказательства – и мужчина свою вину признал. На период следствия он находился под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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