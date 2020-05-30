СК начал проверку по факту розлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ

30 Май 2020 2020-05-30T13:12:19+03:00

Это около 20 тысяч тонн на площади около 350 квадратных метров [видео]

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Следствие начало проверку по факту розлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Напомним, все случилось накануне, в пятницу.

- Сегодня, 29 мая, в 12.45 часов произошла разгерметизация топливного резервуара №5 на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компания. Произошло возгорание дизельного топлива. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, - прокомментировали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе «Норникеля», структурным подразделением которой является ООО «НТЭК».

Первой на место прибыла военизированная пожарная охрана предприятия. Затем подключились пожарные расчеты из города. Итого – 27 человек личного состава и 10 спецмашин. Известно, что огонь до производственных цехов котельной не добрался и на работу не повлиял – ТЭЦ действует на газу. Также в результате пожара никто не пострадал. Специалисты отсекли огонь от резервуара, затем в 14.45 локализовали его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782144" frameborder="0"></iframe> Следствие начало проверку по факту розлива нефтепродуктов на территории норильской ТЭЦ.

Первой на место прибыла военизированная пожарная охрана предприятия. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- Всего – предположительно - разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров, - уточнили в СК. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся необходимые исследования и экспертизы, некоторые будут назначены после проверки Росприроднадзором. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU