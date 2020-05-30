2020-05-30T06:34:27+03:00
Коронавирус Covid-19

6 умерли и 50 на ИВЛ. В Красноярском крае отмечен резкий скачок по COVID-19

Тяжелых случаев стало заметно больше
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае за сутки погибли 6 пациентов с коронавирусом.В Красноярском крае за сутки погибли 6 пациентов с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске и крае за последние сутки, 29 мая, умерли шесть пациентов c COVID-19. Также число больных на ИВЛ выросло до 50, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным специалистов, погибшие – люди пожилые, им за 60 лет. Это трое мужчин и столько же женщин, страдали сопутствующими заболеваниями. Умерли в госпиталях Красноярска. Врачи сделали все возможное, чтобы их спасти, но отстоять больных не удалось.

- Кроме того, по информации на 14 часов 29 мая, 50 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, - добавляют в минздраве (напомним, ранее их количество равнялось 22). – Тяжелых случаев стало больше. Но иногда врачи, если видят риски, переводят на ИВЛ даже пациентов со «средней» тяжестью течения болезни.

Как сообщают специалисты, от коронавируса в крае чаще умирают мужчины, чем женщины.

Напомним, по сведениям минздрава на утро 30 мая, от COVID-19 врачи вылечили 864 пациента (это + 30 в сутки). За весь период пандемии диагноз подтвердился у 3 985, умерли 35 (+6).

ИСТОЧНИК KP.RU

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