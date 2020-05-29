2020-05-29T14:40:13+03:00
Общество

Красноярские «Столбы» откроются не раньше 20-х чисел июня

Ради безопасности посетителей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские «Столбы» откроются не раньше 20-х чисел июняКрасноярские «Столбы» откроются не раньше 20-х чисел июняФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские «Столбы» откроются не раньше 20-х чисел июня, в целях обеспечения безопасности посетителей. Об этом сообщает администрация национального парка. Есть две главных опасности для туристов. Первая – нашествие клещей. Специалисты отмечают: на «Столбах» еще даже не было пика активности клещей, а их было уже в несколько раз больше, чем обычно. Число кровососущих на 1 км постоянного учетного маршрута составляет более 100 экземпляров. Проводить акарицидную обработку туристического района нельзя, это ведь заповедная территория.

Вторая причина – выход медведей на туристические маршруты. У них в июне брачный период, поэтому встреча с ними крайне нежелательна. Существует и риск падения аварийных и сухостойных деревьев.

Предполагается, что территория национального парка в конце июня будет открываться частично. Об открытии конкретных маршрутов будет сообщено дополнительно. Не исключено, что некоторые, наиболее опасные тропы, останутся закрытыми и далее, сообщает пресс-служба «Столбов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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