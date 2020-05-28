2020-05-28T08:00:38+03:00
Общество

Депутаты в Красноярске могут ввести режим ЧС из-за клещей

Что стало предпосылкой?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Депутаты в Красноярске предложили ввести режим ЧС из-за клещейДепутаты в Красноярске предложили ввести режим ЧС из-за клещейФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты городского Совета предложили ввести в Красноярске режим ЧС из-за аномального нашествия клещей. Свою просьбу они озвучили главе города Сергею Еремину. По информации специалистов Роспотребнадзора количество иксодовых на некоторых участках в городе превышает норму в 200 раз, сообщает «ТВК Красноярск».

- Администрации срочно необходимо принять экстренные меры по борьбе с кровососущими насекомыми в городе. В Красноярском крае зарегистрировано 8,2 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей, – заявила депутат Горсовета Наталья Мельникова.

В чем причина такой активности клещей? Во-первых, из-за аномального тепла они проснулись нынешней весной на несколько недель раньше обычного. Во-вторых, из-за проблем с коронавирусом власти на задний план отодвинулись все остальные. Акарицидная обработка городских территорий началась не сразу, как сошел снег, а лишь 25 мая, когда клещи уже расплодились в невиданном количестве.

Но самая, пожалуй, главная причина для режима ЧС – это серьезная нехватка иммуноглобулина в городе. По некоторой информации дефицит возник из-за того, что вакцина «зависла» на таможне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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