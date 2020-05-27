2020-05-27T09:20:53+03:00
Общество

Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ в Красноярском крае

Рассказываем, что и когда пройдет
Ася ЖУКОВА
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Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ-2020 в Красноярском крае.Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ-2020 в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно точное расписание ЕГЭ в Красноярском крае. Оно опубликовано региональным минобром, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Итак, на 29 и 30 июня намечены пробные экзамены – без участия школьников. Они необходимы для настройки системы, чтобы потом все прошло без сбоев.

Первые госэкзамены состоятся 3 июля. Это ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля ожидается самый массовый ЕГЭ - по русскому языку. 10 – по профильной математике. 13 – по истории и физике, 16 – по обществознанию и химии, 20 – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 - устная часть по ним же. Резервные дни – 24 (все предметы, кроме русского и ин.яза) и 25 июля (все без исключения).

Если школьник - по уважительным причинам – не смог сдать ЕГЭ в июле, предусмотрены дополнительные испытания – в августе.

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. 5 – ЕГЭ по русскому языку, 7 – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ВАЖНО

ЕГЭ в 2020 году сдают только те выпускники, что будут поступать в вузы. Между тем всех аттестуют на основании текущих отметок, аттестаты школьники получат без сдачи ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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