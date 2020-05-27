2020-05-27T08:50:33+03:00
Происшествия

Чучело медведя с оскаленными зубами повесили во дворе красноярской многоэтажки

Зрелище жуткое [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Чучело медведя с оскаленными зубами повесили во дворе красноярской многоэтажки. Фото, видео: ТВК.Чучело медведя с оскаленными зубами повесили во дворе красноярской многоэтажки. Фото, видео: ТВК.
Изменить размер текста:

Во дворе девятиэтажки на улице Кочубея,9 в Красноярске кто-то повесил чучело медведя, сообщает ТВК. Зрелище действительно жуткое: хищника будто бы застали в момент нападения, он встал на задние лапы, оскалил зубы.

Чучело примотали леской за ветки дерева в палисаднике. По словам жильцов, такое соседство – «удовольствие» то еще. «Совсем народ с ума посходил, почему мы должны на это смотреть?» - возмущаются люди.

Чучело медведя висит во дворе дома в Красноярске на Кочубея,9.Видео: ТВК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Калининградом живодеры повесили на дереве беременную собаку

Все случилось в поселке Славянское Гурьевского района в лесном массиве неподалеку от приюта «Право на жизнь».

- В пяти минутах ходьбы от нашего приюта есть яблоневый сад. Там и нашли повешенную овчарку. Женщина, которая живет в поселке, пришла к нам в слезах и рассказала об этом, это она наша собаку в воскресенье. Ужасно. И еще с такой любовью и тщательностью завязан узел! - говорит зампредседателя организации «Право на жизнь» Екатерина Ублинская. - И никто ничего не знает, никто не слышал. Мы пишем заявление в полицию, ищем свидетелей. Скорее всего, это дело рук местного жителя. Вряд ли бы кто-то издалека привез собаку, чтобы повесить ее тут. Почему это сделали рядом с нашим приютом – непонятно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную
Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ в Красноярском крае
Чучело медведя с оскаленными зубами повесили во дворе красноярской многоэтажки
УК «Райффайзен Капитал» запустила новый БПИФ
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
В Красноярском крае женщина за огородами нашла череп и кости пропавшего полтора года назад мужчины
Специальный вебинар по антикризисным мерам поддержки бизнеса в Красноярском крае пройдет в прямом радиоэфире
Оторвались на майские. Из-за роста числа пациентов с COVID-19 увеличено количество коек в краевой
Энергетики расскажут о том, как прошел отопительный сезон в Красноярске
79 по домам, 122 в обсерваторы. В Красноярск прибыл вывозной рейс из Душанбе
Четверо красноярских полицейских арестованы по подозрению в крупной взятке
Светофор на Предмостной и не только. 10 перекрестков в Красноярске избавят от пробок и ДТП
ГИБДД предупреждает о подтоплении дороги у Мичуринского моста
При ремонте улицы Железнодорожников в Красноярске вырубят 22 дерева
Лавина воды: названы «утонувшие» после ливня улицы Красноярска
После аномальной жары на Красноярск обрушилась мощная гроза с ливнем
«Клубы дыма и гарь»: в центре Красноярска загорелось кафе
Вице-премьер красноярского правительства Алексей Подкорытов отправлен на карантин
«Не думал, что такая мелочь вызовет резонанс»: организатор подпольной вечеринки в Красноярске записал видео с раскаянием
Красноярцев призвали не пугаться завтра воя сирен
В Хакасии мужчина вступился за избитую женщину и убил ее обидчика