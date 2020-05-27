Чучело медведя с оскаленными зубами повесили во дворе красноярской многоэтажки

27 Май 2020 2020-05-27T08:50:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Во дворе девятиэтажки на улице Кочубея,9 в Красноярске кто-то повесил чучело медведя, сообщает ТВК. Зрелище действительно жуткое: хищника будто бы застали в момент нападения, он встал на задние лапы, оскалил зубы.

Чучело примотали леской за ветки дерева в палисаднике. По словам жильцов, такое соседство – «удовольствие» то еще. «Совсем народ с ума посходил, почему мы должны на это смотреть?» - возмущаются люди.

Чучело медведя висит во дворе дома в Красноярске на Кочубея,9.Видео: ТВК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Калининградом живодеры повесили на дереве беременную собаку

Все случилось в поселке Славянское Гурьевского района в лесном массиве неподалеку от приюта «Право на жизнь».

- В пяти минутах ходьбы от нашего приюта есть яблоневый сад. Там и нашли повешенную овчарку. Женщина, которая живет в поселке, пришла к нам в слезах и рассказала об этом, это она наша собаку в воскресенье. Ужасно. И еще с такой любовью и тщательностью завязан узел! - говорит зампредседателя организации «Право на жизнь» Екатерина Ублинская. - И никто ничего не знает, никто не слышал. Мы пишем заявление в полицию, ищем свидетелей. Скорее всего, это дело рук местного жителя. Вряд ли бы кто-то издалека привез собаку, чтобы повесить ее тут. Почему это сделали рядом с нашим приютом – непонятно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU