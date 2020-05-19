Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19

19 Май 2020 2020-05-27T07:54:27+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает своим клиентам возможность посетить врача дистанционно. Компания обеспечила бесплатный доступ к онлайн-консультациям врачей в сервисе «ТелеМед» по вопросам простудных заболеваний и коронавируса. В период самоизоляции число обращений к системе выросло на 34% по сравнению с обычными днями.

Tele2 поддерживает россиян, соблюдающих рекомендации по самоизоляции. В период пандемии особенно важно уделять внимание здоровью и не подвергать себя лишним рискам. Сейчас многое можно делать со своего смартфона дистанционно, в том числе и сходить на прием к врачу.

В целом интерес к телемедицине растет: число обращений к системе «ТелеМед» в период самоизоляции увеличилось на 34% по сравнению с обычными днями. Это продиктовано тем, что благодаря сервису медицинская поддержка онлайн доступна в любой момент.

Компания Tele2 заботится о здоровье своих абонентов, и в рамках партнерства с системой «ТелеМед» для них действуют специальные предложения. При любой покупке в салонах оператора клиенты получают промокод. После его активации в приложении или на сайте абоненты смогут бесплатно консультироваться с врачами по вопросам любых простудных и вирусных заболеваний. Клиентам также доступна бесплатная горячая линия по коронавирусу COVID-19. Круглосуточные консультации врачей можно получить по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры.