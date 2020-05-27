УК «Райффайзен Капитал» запустила новый БПИФ

27 Май 2020 2020-05-27T07:21:31+03:00

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Управляющая компания «Райффайзен Капитал» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Райффайзен – Индекс Мосбиржи полной доходности 15». Это первый БПИФ на Московской бирже, который ориентирован на наиболее ликвидные акции российского рынка.

БПИФ инвестирует в акции, входящие в «Индекс МосБиржи полной доходности 15». Это композитный индекс, рассчитываемый Московской биржей на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными акциями с учетом результата реинвестирования дивидендов по этим акциям.

«Наша стратегия направлена на предоставление клиентам доступа к широкому пулу инвестиционных инструментов на лучших условиях. Биржевые инвестфонды имеют множество преимуществ, включая высокий уровень диверсификации, низкий порог входа, отсутствие ограничений по срокам покупки и продажи паев, а также низкую комиссию. БПИФ – относительно новый инструмент на российском финансовом рынке, но мы видим повышенный интерес инвесторов к нему и считаем, что спрос на него будет только расти», - прокомментировала Ольга Сумина, генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен Капитал».