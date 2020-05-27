27 Май 2020 2020-05-27T07:02:25+03:00

В Красноярском крае женщина за огородами нашла череп и кости пропавшего полтора года назад мужчины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но это пока только версия, она проверяется [эксклюзив kp.ru]

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Жительница одного из сел в Каратузском районе Красноярского края обнаружила за своим огородом человеческие останки. Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск», 6 мая этого года 74-летняя бабушка нашла неподалеку от своего дома чьи-то череп и кости. Очень испугалась, тут же позвонила в полицию. На место выехали несколько сотрудников. Останки были изъяты, отправлены на экспертизу.

По предварительным данным, кости могли пролежать в земле больше пяти лет. Между тем, отрабатывается и другая версия. О том, что это без вести пропавший осенью 2018 года Алексей Рагулин из села Кортуз Краснотуранского района.

Алексей Рагулин пропал без вести осенью 2018 года. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по краю и РХ.

Как рассказывали тогда в пресс-службе ГСУ СК России по краю, мужчина ушел из дома 3 октября, а обратно не вернулся. На момент исчезновения ему было 49 лет. Его ли это останки, что могло произойти, сейчас выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU