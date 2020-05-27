2020-05-27T07:00:41+03:00
Общество

Специальный вебинар по антикризисным мерам поддержки бизнеса в Красноярском крае пройдет в прямом радиоэфире

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28 мая с 9.03 до 10.00 в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM, на сайте www.krsk.kp.ru и на страницах региональной «Комсомолки» в социальных сетях пройдет вебинар для предпринимателей - «Антикризисные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Красноярске и Красноярском крае».

Слушайте! Смотрите! Участвуйте!

Острые вопросы приветствуются!

На ваши вопросы о федеральных, краевых и городских мерах поддержки малого и среднего бизнеса, льготном налогообложении и льготном кредитовании, о кредитных каникулах готовы ответить:

- Верещагин Сергей Викторович, Заместитель председателя Правительства Красноярского края;

- Граматунов Александр Сергеевич, генеральный директор Агентства развития бизнеса;

- Харинская Наталья Михайловна, заместитель руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития Администрация города Красноярска;

- Бучацкая Ольга Валентиновна, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;

- Солнцев Дмитрий Владиславович, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанк – управляющий Красноярским отделением.

Модератор вебинара: Ренат Каримуллин, ведущий Радио «Комсомольская правда».

Как задать ваш вопрос:

Во время вебинара, 28 мая с 9.03 до 10.00

Вы можете СЛУШАТЬ эфир вебинара на радио «Комсомольская правда» 107,1FM и позвонить в прямой эфир по телефону (391) 228-08-09.

Вы можете СМОТРЕТЬ вебинар сразу на трех площадках «Комсомольской правды: vk.com/krskpru, facebook.com/krskpru, главной странице krsk.kp.ru. Задать вопросы во время вебинара можно на любой из указанных платформ.

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