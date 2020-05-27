Оторвались на майские. Из-за роста числа пациентов с COVID-19 увеличено количество коек в краевой

27 Май 2020 2020-05-27T06:33:21+03:00

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В инфекционном госпитале краевой больницы Красноярска пришлось увеличить количество коек для пациентов с коронавирусом. Причина – продолжающийся рост числа людей с COVID-19, сообщили в пресс-службе минздрава края.

До 26 мая в госпитале были 24 реанимационных койки для «тяжелых» больных, с аппаратами ИВЛ. И 154 – с возможностью кислородной поддержки для «средних». А теперь добавили еще 18 и 30 мест, соответственно.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае еще не стабилизировалась, отмечают в министерстве. За неделю СФО вышел в антилидеры с приростом в 71%. Это самый высокий показатель среди всех округов.

Одна из возможных причин происходящего – игнорирование жителями мер профилактики. Особенно в майские праздники. Рост числа зараженных отмечался как раз через две недели после них, это средний срок инкубационного бессимптомного развития COVID-19.

По словам министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика (у которого тоже выявили новую инфекцию), чаще всего она передается в семьях и на работе. Поэтому так важно продолжать соблюдать режим самоизоляции и носить защитные маски в общественных местах. Еще один выход – значительно ограничить контакты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="350" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781316" frameborder="0"></iframe> Борис Немик заразился коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU