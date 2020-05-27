Энергетики расскажут о том, как прошел отопительный сезон в Красноярске

27 Май 2020 2020-05-27T05:56:56+03:00

Особенности прошедшего сезона — как повлияла тёплая погода и высокая вода?

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28 мая в 14.00 состоится онлайн-брифинг об итогах отопительного сезона в vk.com/krskpru, facebook.com/krskpru и на главной странице krsk.kp.ru.

Руководители Сибирской генерирующей компании выйдут в онлайн, чтобы публично отчитаться о том, как прошел отопительный сезон.

На вопросы жителей Красноярска, Назарово и Канска ответят:

- заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК Александр Эдуардович Шлегель

- директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярском крае Константин Леонидович Бородин

- директор красноярского теплотранспортного подразделения СГК Сергей Валентинович Иванов

О чем расскажут энергетики:

Особенности прошедшего отопительного сезона — как повлияла тёплая погода и высокая вода?

В каком состоянии тепловые сети, сколько повреждений было в отопительном сезоне и какова их дальнейшая судьба?

Работа во время пандемии — от чего пришлось отказаться и к чему готовится компания?

Онлайн-оплаты, перенос сроков поверки счетчиков и платежная дисциплина — что изменилось в этом году?

В каких домах сохранится горячая вода во время ежегодных испытаний теплосетей на прочность?

Со следующего отопительного сезона переходим на оплату по факту — что это значит для горожан?