2020-05-27T05:56:56+03:00
Общество

Энергетики расскажут о том, как прошел отопительный сезон в Красноярске

Особенности прошедшего сезона — как повлияла тёплая погода и высокая вода?
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 мая в 14.00 состоится онлайн-брифинг об итогах отопительного сезона в vk.com/krskpru, facebook.com/krskpru и на главной странице krsk.kp.ru.

Руководители Сибирской генерирующей компании выйдут в онлайн, чтобы публично отчитаться о том, как прошел отопительный сезон.

На вопросы жителей Красноярска, Назарово и Канска ответят:

- заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК Александр Эдуардович Шлегель

- директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярском крае Константин Леонидович Бородин

- директор красноярского теплотранспортного подразделения СГК Сергей Валентинович Иванов

О чем расскажут энергетики:

Особенности прошедшего отопительного сезона — как повлияла тёплая погода и высокая вода?

В каком состоянии тепловые сети, сколько повреждений было в отопительном сезоне и какова их дальнейшая судьба?

Работа во время пандемии — от чего пришлось отказаться и к чему готовится компания?

Онлайн-оплаты, перенос сроков поверки счетчиков и платежная дисциплина — что изменилось в этом году?

В каких домах сохранится горячая вода во время ежегодных испытаний теплосетей на прочность?

Со следующего отопительного сезона переходим на оплату по факту — что это значит для горожан?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УК «Райффайзен Капитал» запустила новый БПИФ
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
В Красноярском крае женщина за огородами нашла череп и кости пропавшего полтора года назад мужчины
Специальный вебинар по антикризисным мерам поддержки бизнеса в Красноярском крае пройдет в прямом радиоэфире
Оторвались на майские. Из-за роста числа пациентов с COVID-19 увеличено количество коек в краевой
Энергетики расскажут о том, как прошел отопительный сезон в Красноярске
79 по домам, 122 в обсерваторы. В Красноярск прибыл вывозной рейс из Душанбе
Четверо красноярских полицейских арестованы по подозрению в крупной взятке
10 перекрестков и опасных дорог в Красноярске избавят от пробок и ДТП
ГИБДД предупреждает о подтоплении дороги у Мичуринского моста
При ремонте улицы Железнодорожников в Красноярске вырубят 22 дерева
Лавина воды: названы «утонувшие» после ливня улицы Красноярска
После аномальной жары на Красноярск обрушилась мощная гроза с ливнем
«Клубы дыма и гарь»: в центре Красноярска загорелось кафе
Вице-премьер красноярского правительства Алексей Подкорытов отправлен на карантин
«Не думал, что такая мелочь вызовет резонанс»: организатор подпольной вечеринки в Красноярске записал видео с раскаянием
Красноярцев призвали не пугаться завтра воя сирен
В Хакасии мужчина вступился за избитую женщину и убил ее обидчика