Энергетики расскажут о том, как прошел отопительный сезон в Красноярске
28 мая в 14.00 состоится онлайн-брифинг об итогах отопительного сезона в vk.com/krskpru, facebook.com/krskpru и на главной странице krsk.kp.ru.
Руководители Сибирской генерирующей компании выйдут в онлайн, чтобы публично отчитаться о том, как прошел отопительный сезон.
На вопросы жителей Красноярска, Назарово и Канска ответят:
- заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК Александр Эдуардович Шлегель
- директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярском крае Константин Леонидович Бородин
- директор красноярского теплотранспортного подразделения СГК Сергей Валентинович Иванов
О чем расскажут энергетики:
Особенности прошедшего отопительного сезона — как повлияла тёплая погода и высокая вода?
В каком состоянии тепловые сети, сколько повреждений было в отопительном сезоне и какова их дальнейшая судьба?
Работа во время пандемии — от чего пришлось отказаться и к чему готовится компания?
Онлайн-оплаты, перенос сроков поверки счетчиков и платежная дисциплина — что изменилось в этом году?
В каких домах сохранится горячая вода во время ежегодных испытаний теплосетей на прочность?
Со следующего отопительного сезона переходим на оплату по факту — что это значит для горожан?