Четверо красноярских полицейских арестованы по подозрению в крупной взятке

27 Май 2020 2020-05-27T05:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Четверо сотрудников ДПС отправлены под арест в Красноярске по подозрению в крупной взятке. Об этом сообщил newslab со ссылкой на Железнодорожный районный суд.

Накануне здесь рассмотрели ходатайства об избрании меры пресечения для полицейских, которые могут быть причастны в сговоре и получении взяток в крупном размере. При каких обстоятельствах все произошло, пока не уточняется. Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

В итоге двоих сотрудников ДПС решено было оставить в СИЗО на два месяца, до 24 июля. А еще двоих отпустили под домашний арест – на тот же срок. Теперь им можно общаться только с близкими. А выходить в интернет запрещено.

Напомним, немногим ранее стало известно, что в Красноярске задержаны несколько дорожных полицейских, которые оказывали покровительство перевозчикам грузов взамен на вознаграждение. Игнорируя тот момент, что у их «клиентов» (кстати, постоянных) не было разрешения на работу. Есть вероятность, что это те самые люди, о которых идет речь выше.

ИСТОЧНИК KP.RU