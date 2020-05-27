2020-05-27T04:53:55+03:00
Происшествия

ГИБДД предупреждает о подтоплении дороги у Мичуринского моста

Отправляйтесь в объезд
Ася ЖУКОВА
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ГИБДД предупреждает о подтоплении дороги у Мичуринского моста. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.ГИБДД предупреждает о подтоплении дороги у Мичуринского моста. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.
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После сильного ливня, который обрушился на Красноярск вечером и ночью 26 мая, несколько участков дорог оказались подтоплены. Это в том числе – часть улицы Семафорной в районе Мичуринского моста, предупредили в ГИБДД.

На месте работают оперативные службы, убирают воду с дороги, а также экипажи ДПС. Поэтому водителям лучше отправляться в объезд – по Красрабу и улице Паровозной. Имейте в виду, когда будете планировать маршрут.

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Грозовой ливень, стеной накрывший Красноярск вечером 26 мая, привел к настоящему потопу в подъездах, дворах, на улицах. Одна из них – Партизана Железняка, превратившаяся в настоящую реку.

- Помните историческое фото, когда эта улица из-за того, что разделительные плиты поставили впритык, после ливня стала огромным бассейном? – передает корреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» с места событий. – Сейчас затопило участок метров в 300-400 со стороны Советского района в центр. Примерно от «Зенита» глазного центра. Вроде бы небольшой участок дороги, но очень глубокий. Здесь уже утонуло несколько машин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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