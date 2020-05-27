2020-05-27T04:30:20+03:00
Общество

При ремонте улицы Железнодорожников в Красноярске вырубят 22 дерева

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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При ремонте улицы Железнодорожников вырубят 22 дерева.При ремонте улицы Железнодорожников вырубят 22 дерева.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за ремонта улицы Железнодорожников в Красноярске придется снести 22 дерева. Об этом рассказали в инстаграме Управления дорог и благоустройства.

Скоро улицу Железнодорожников ждет обновление. Уже определился подрядчик, что займется ее ремонтом, торги выиграло САТП. Работы начнутся в начале июня.

Пока на Железнодорожников ремонтируют подземные коммуникации, сообщили в пресс-службе администрации края. А потом приступят к дорожным работам. Планируется привести в порядок участок от улицы Северной до Республики. Здесь поменяют бордюры, уложат особо прочный щебеночно-мастичный асфальт, сделают пешеходный и технический тротуары.

На пересечении с улицей Красной гвардии будет расширен проезд – для обеспечения более безопасного движения. На Железнодорожников, 17 и 19 предполагают обустроить подпорные стенки, для этого будут использованы габионы (каркасы из сетки с камнями внутри). Кроме того, поменяют дорожные знаки, ограду, 27 транспортных и 12 пешеходных светофоров.

Чтобы соответствовать всем требованиям проекта, а, значит, сделать улицу еще более комфортной и безопасной, нужно будет вырубить 22 дерева. Впрочем, взамен обещают высадить вдвое больше, причем крупномеров, взрослых деревьев. Также собираются устроить больше тысячи квадратных метров новых газонов, а еще 3,5 тысячи квадратных метров газонов - серьезно обновить.

К слову, улица преобразится благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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