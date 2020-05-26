2020-05-26T18:13:13+03:00
Происшествия

Лавина воды: улицы и дворы Красноярска затопило сильным ливнем

Машины тонут [видео]
Ася ЖУКОВА
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После ливня в Красноярске затопило улицу Партизана Железняка.После ливня в Красноярске затопило улицу Партизана Железняка.Фото: Дарья ЛАВРИНЕНКО
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Грозовой ливень, стеной накрывший Красноярск вечером 26 мая, стал причиной потопа на нескольких улицах. Одна из них – Партизана Железняка, превратившаяся в настоящую реку.

- Помните историческое фото, когда эта улица из-за того, что разделительные плиты поставили впритык, после ливня стала огромным бассейном? – передает корреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» с места событий. – Сейчас затопило участок метров в 300-400 со стороны Советского района в центр. Примерно от «Зенита» до глазного центра. Вроде бы небольшой участок дороги, но очень глубокий. Здесь уже утонули несколько машин. Остальные стараются прижаться к бордюру с левой стороны, потому что справа настолько глубоко, что не проедешь. Там как раз и стоят несколько утонувших машин. Плюс пробка. Ехать в ней очень страшно. Когда двигаешься быстро – проскочил, и все. А, когда медленно, плюс еще срабатывает светофор на «Глазном центре». Ты стоишь в этой воде, она плещется у тебя по бортам, и ты не знаешь, заглохнешь ты или выберешься.

Улицу Партизана Железняка в Красноярске затопило после ливня 26.05.2020.Дарья ЛАВРИНЕНКО

Дождь продолжается, какие улицы в это время наиболее опасны для автомобилистов, знают все. Это Республики, Калинина, участок под Копыловским мостом на Профсоюзов и другие. Очевидно, к утру ситуация в городе будет непростой, говорят люди.

А вот что происходит на улице 78-й Добровольческой бригады. Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

А вот что происходит на улице 78-й Добровольческой бригады.Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

КОММЕНТАРИЙ

- Откачивающая техника вышла на линию еще прошлой ночью, - комментируют в пресс-службе мэрии. - Днем количество машин увеличили. По данным на 17 часов 26 мая, в городе работали 16 единиц техники. Это водо- и илососы, мотопмпы и каналопромывочная техника. Самые сложные участки, где отмечалось скопление воды, - это улицы 78 Добровольческой бригады, Алексеева, Лесопильщиков, переулок Медицинский, Красраб (район КрасТЭЦ), Семафорная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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