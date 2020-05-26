2020-05-26T14:45:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-премьер красноярского правительства Алексей Подкорытов отправлен на карантин

После работы с министром здравоохранения, заразившимся COVID [видео]
Ася ЖУКОВА
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Вице-премьер красноярского правительства Алексей Подкорытов отправлен на карантин. Фото: сайт правительства Красноярского края.Вице-премьер красноярского правительства Алексей Подкорытов отправлен на карантин. Фото: сайт правительства Красноярского края.
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Заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов был отправлен на карантин по коронавирусу. Об этом сообщил он сам нашим коллегам с «7 канала».

Как оказалось, двухнедельная изоляции ждет вице-премьера после общения с министром здравоохранения Борисом Немиком, который, как стало известно накануне, заразился COVID-19. Теперь Роспотребнадзор отрабатывает все его контакты, в число которых попал также вице-премьер Алексей Подкорытов.

Обращение Алексея Подкорытова.Видео: 7 канал.

- До болезни министра здравоохранения края Бориса Марковича Немика мы очень часто встречались на рабочих совещаниях, которые проводили с лечебными учреждениями в режиме ВКС (удаленных объектов – прим.ред.), это требовалось для решения оперативных задач, борьбе с коронавирусной инфекцией, - пояснил Алексей Викторович. - Но мы соблюдали все требования противоэпидемиологического характера. Это ношение масок, выдерживание социальной дистанции, обработка рук дезинфицирующими средствами. Меня уже дважды тестировали, результаты были отрицательными. Весь этот период времени у меня не было симптомов заболевания. Я работаю дома на изоляции, службы Роспотребнадзора выдали мне предписание на самоизоляцию в течение 14 дней. Я нахожусь под постоянным наблюдением своих коллег, медицинских работников, и думаю, все у нас будет хорошо.

Борис Немик заразился коронавирусом.

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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что заразился коронавирусом. Буквально утром была информация, что в министерстве от своих родных заболел один из сотрудников. По цепочке всех, кто с ним близко контактировал, отправили по домам на самоизоляцию. Среди них был и министр. Он прошел тест на коронавирус и вот пришли результаты – положительные (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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