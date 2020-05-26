Красноярцев призвали не пугаться завтра воя сирен
Жителей Красноярска призвали не пугаться воя сирен в среду, 27 мая. В 14 часов будет проходить проверка системы оповещения, пояснили в пресс-службе городской администрации.
Ее проведет главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Электросирену с непрерывным звучанием запустят ровно на одну минуту. Горожан просят отнестись к ситуации с понимание, не паниковать и не предпринимать никаких действий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый пляж под Красноярском подготовили к открытию
В Красноярском крае готовится открыться первый пляж. Он находится в Емельяновском районе – на озере Семирадское, сообщили в группе «Агентство ГО и ЧС Красноярского края» в фейсбуке.
Все необходимые требования соблюдены, безопасность отдыхающих обеспечена. Есть спасательное оборудование и информстенды. Санитарные нормы выдержаны. Так что ждут разрешения открываться (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU