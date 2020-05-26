2020-05-26T13:33:39+03:00
Общество

Красноярцев призвали не пугаться завтра воя сирен

Это проверка системы оповещения
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев призвали завтра не пугаться воя сирен.Красноярцев призвали завтра не пугаться воя сирен.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Красноярска призвали не пугаться воя сирен в среду, 27 мая. В 14 часов будет проходить проверка системы оповещения, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Ее проведет главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Электросирену с непрерывным звучанием запустят ровно на одну минуту. Горожан просят отнестись к ситуации с понимание, не паниковать и не предпринимать никаких действий.

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Все необходимые требования соблюдены, безопасность отдыхающих обеспечена. Есть спасательное оборудование и информстенды. Санитарные нормы выдержаны. Так что ждут разрешения открываться (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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