В Хакасии мужчина вступился за избитую женщину и убил ее обидчика

26 Май 2020 2020-05-26T12:19:14+03:00

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В Абакане (Хакасия) мужчина решил заступиться за избитую женщину, но перестарался и забил ее обидчика насмерть. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

Вот версия следствия: в ночь с 14 на 15 мая 2020 года 31-летний мужчина был в гостях у знакомых на улице Кирова. Без алкоголя не обошлось. В ходе разговора одна из женщин упрекнула бывшего любовника в том, что он избивал ее, когда они жили вместе.

Став невольным свидетелем разговора, гость решил отомстить за жертву побоев. Нашел во дворе деревянную палку и несколько раз ударил ею по животу обидчика женщины. Тот особенно не сопротивлялся, был пьян.

Наутро его нашли мертвым. Оказалось, смерть наступила от травм груди/живота и потери крови. Его предполагаемого убийцу взяли под стражу. У «мстителя» есть уже несколько судимостей. Теперь его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание за такое – до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU