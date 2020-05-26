2020-05-26T11:53:16+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил дистанционную замену SIM-карт. Теперь в случае ее поломки или утери абоненты могут заменить карту, не выходя из дома. Такая возможность позволит клиентам сократить контакты с людьми и перемещение по городу.

В условиях пандемии компании важно предоставить клиентам возможность решать вопросы в удобном формате, при этом соблюдая меры по профилактике коронавируса. На период карантинных мероприятий Tele2 временно ввела услугу по дистанционной замене SIM-карт в 31 регионе. В первые же дни она стала популярна у московских абонентов. Также за дистанционной заменой SIM-карт часто обращаются жители Перми и Санкт-Петербурга. Компания допускает возможность расширения географии и продления сроков действия услуги.

Ранее при утере или поломке карты ее замена проводилась только при непосредственном обращении клиента в салон связи. Теперь абонент оператора может позвонить по телефону горячей линии Tele2 и сообщить сотруднику контактного центра о возникшей проблеме. Оператор проверит, в какие салоны связи может обратиться абонент, а в случае если клиенту удобна доставка, предложит провести замену дистанционно. При этом доставляет SIM-карты курьерская служба интернет-магазина Tele2.

Услуга по дистанционной замене SIM-карты действует в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове, Ярославле, Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске.

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