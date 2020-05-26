2020-05-26T09:58:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Урологию БСМП и пульмонологию ачинской больницы закрыли на карантин из-за COVID

Что произошло?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Урологию БСМП и пульмонологию ачинской больницы закрыли на карантин из-за COVID.Урологию БСМП и пульмонологию ачинской больницы закрыли на карантин из-за COVID.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сразу два отделения – урологию красноярской БСМП и пульмонологию ачинской межрайонной больницы – закрыли на карантин из-за COVID-19.

Отделение больницы скорой медицинской помощи переводится в режим работы инфекционного госпиталя после того, как там выявили больного коронавирусом, сообщили в пресс-службе учреждения. Есть сведения, что заразились еще несколько сотрудников. Теперь все контактные работники и пациенты отделения проведут в его помещениях две недели. Их состояние будут держать под контролем.

Несмотря на закрытие отделения, «экстренных» урологических пациентов в больнице принимать обязательно будут. Им помогут специалисты в других помещениях, куда не проникла инфекция.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В межрайонной больнице Ачинска закрыто на карантин отделение пульмонологии. Две проходившие там лечение пациентки оказались больны COVID-19. Поэтому изолировали всех 11 сотрудников и 21 пациента. Зараженных госпитализировали в инфекционный госпиталь больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
200 туристов из Душанбе сегодня доставят в Красноярск
Урологию БСМП и пульмонологию ачинской больницы закрыли на карантин из-за COVID
В почтовых отделениях Красноярского края поставили защитные барьеры
Под Красноярском открыли первый пляж
Второй вахтовик с коронавирусом умер в Красноярске
Ничего святого. Врача красноярской краевой больницы обманули на 6 миллионов рублей во время пандемии
Красноярцев ждут рейды и штрафы за неношение масок
Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус
Закрытыми вечеринками во время пандемии в Красноярске заинтересовались следователи
Красноярцы призывают запретить электроскутеры на Татышеве
Два автобуса в Красноярске меняют схему движения
Резкое похолодание с заморозками идет в Красноярск и край
В Красноярском крае в штат лесоохраны набирают 100 человек
В Красноярском крае работникам не доплатили почти 100 миллионов рублей
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Красноярске семейный тиран пнул в грудь приехавшего на вызов полицейского
Юбилейный гала-концерт Красноярского музыкального театра можно посмотреть онлайн
В Красноярском крае лесник брал взятку строительным брусом