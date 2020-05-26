Урологию БСМП и пульмонологию ачинской больницы закрыли на карантин из-за COVID

26 Май 2020 2020-05-26T09:58:45+03:00

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Сразу два отделения – урологию красноярской БСМП и пульмонологию ачинской межрайонной больницы – закрыли на карантин из-за COVID-19.

Отделение больницы скорой медицинской помощи переводится в режим работы инфекционного госпиталя после того, как там выявили больного коронавирусом, сообщили в пресс-службе учреждения. Есть сведения, что заразились еще несколько сотрудников. Теперь все контактные работники и пациенты отделения проведут в его помещениях две недели. Их состояние будут держать под контролем.

Несмотря на закрытие отделения, «экстренных» урологических пациентов в больнице принимать обязательно будут. Им помогут специалисты в других помещениях, куда не проникла инфекция.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В межрайонной больнице Ачинска закрыто на карантин отделение пульмонологии. Две проходившие там лечение пациентки оказались больны COVID-19. Поэтому изолировали всех 11 сотрудников и 21 пациента. Зараженных госпитализировали в инфекционный госпиталь больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU