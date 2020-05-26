2020-05-26T09:40:01+03:00
Общество

В почтовых отделениях Красноярского края поставили защитные барьеры

Из оргстекла
Ася ЖУКОВА
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В почтовых отделениях Красноярского края поставили защитные барьеры. Фото: УФПС по Красноярскому краю.В почтовых отделениях Красноярского края поставили защитные барьеры. Фото: УФПС по Красноярскому краю.
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Прозрачные экраны из орстекла появились в почтовых отделениях Красноярского края. Там, где бывает больше всего посетителей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Защитные барьеры против коронавируса поставили в 81 отделении Красноярска. Еще по 11 – в Норильске и Канске, 9 – в Ачинске и 8 в Железногорске. Всего 350.

- Такие экраны могут обезопасить и сотрудников, и клиентов, - пояснили представители УФПС Красноярского края. – Барьеры регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Они удобны в использовании и не мешают работе операторов.

Напомним, что в период пандемии Почта России предлагает множество онлайн сервисов, которые позволяют пользоваться услугами, не покидая дом. Кроме того, персонал в отделениях работает в защитных масках и перчатках, помещения дезинфицируются и проветриваются, на пол нанесена специальная разметка – для соблюдения соцдистанции в полтора-два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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