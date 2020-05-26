2020-05-26T08:58:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй вахтовик с коронавирусом умер в Красноярске

Спасти мужчину не удалось
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Второй вахтовик с коронавирусом умер в Красноярске.Второй вахтовик с коронавирусом умер в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Второй вахтовик из Северо-Енисейского района, зараженный COVID-19, умер в Красноярске накануне, 25 мая. Это подтвердили в компании «Полюс», где он работал.

Мужчина попал в Северо-Енисейскую районную больницу 15 мая. А уже 17-го его пришлось переводить на аппарат искусственной вентиляции легких – состояние было тяжелым. На следующий день экстренно эвакуировали бортом санавиации, положили в краевую больницу. Врачи пытались его спасти, но болезнь оказалась сильнее. Компания окажет семье погибшего сотрудника помощь.

Напомним, первый случай смерти вахтовика COVID-19с из Северо-Енисейского района был зафиксирован 20 мая. Мужчина тоже скончался в краевой больнице.

… Вспышка коронавирусной инфекции случилась на Олимпиадинском ГОК в начале мая. Заразился 1191 человек. Вахтовики, у которых болезнь протекает легко, лечатся в мобильном госпитале – на месте. Других отправляют в больницы Красноярска и края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
200 туристов из Душанбе сегодня доставят в Красноярск
Урологию БСМП и пульмонологию ачинской больницы закрыли на карантин из-за COVID
В почтовых отделениях Красноярского края поставили защитные барьеры
Под Красноярском открыли первый пляж
Второй вахтовик с коронавирусом умер в Красноярске
Ничего святого. Врача красноярской краевой больницы обманули на 6 миллионов рублей во время пандемии
Красноярцев ждут рейды и штрафы за неношение масок
Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус
Закрытыми вечеринками во время пандемии в Красноярске заинтересовались следователи
Красноярцы призывают запретить электроскутеры на Татышеве
Два автобуса в Красноярске меняют схему движения
Резкое похолодание с заморозками идет в Красноярск и край
В Красноярском крае в штат лесоохраны набирают 100 человек
В Красноярском крае работникам не доплатили почти 100 миллионов рублей
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Красноярске семейный тиран пнул в грудь приехавшего на вызов полицейского
Юбилейный гала-концерт Красноярского музыкального театра можно посмотреть онлайн
В Красноярском крае лесник брал взятку строительным брусом