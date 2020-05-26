26 Май 2020 2020-05-26T08:58:38+03:00

Второй вахтовик с коронавирусом умер в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Второй вахтовик из Северо-Енисейского района, зараженный COVID-19, умер в Красноярске накануне, 25 мая. Это подтвердили в компании «Полюс», где он работал.

Мужчина попал в Северо-Енисейскую районную больницу 15 мая. А уже 17-го его пришлось переводить на аппарат искусственной вентиляции легких – состояние было тяжелым. На следующий день экстренно эвакуировали бортом санавиации, положили в краевую больницу. Врачи пытались его спасти, но болезнь оказалась сильнее. Компания окажет семье погибшего сотрудника помощь.

Напомним, первый случай смерти вахтовика COVID-19с из Северо-Енисейского района был зафиксирован 20 мая. Мужчина тоже скончался в краевой больнице.

… Вспышка коронавирусной инфекции случилась на Олимпиадинском ГОК в начале мая. Заразился 1191 человек. Вахтовики, у которых болезнь протекает легко, лечатся в мобильном госпитале – на месте. Других отправляют в больницы Красноярска и края.

ИСТОЧНИК KP.RU