2020-05-26T07:54:00+03:00
Происшествия

Ничего святого. Врача красноярской краевой больницы обманули на 6 миллионов рублей во время пандемии

Рассказываем, что произошло [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Врача красноярской краевой больницы обманули на 6 миллионов рублей во время пандемии.Врача красноярской краевой больницы обманули на 6 миллионов рублей во время пандемии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Врач краевой больницы Красноярска лишился 6 миллионов рублей во время пандемии коронавируса. 30-летнего хирурга взяли в оборот мошенники, рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Неизвестные убедили мужчину попробовать себя в роли трейдера, игрока на сетевой бирже. В итоге им удалось раскрутить его на покупку, а потом и продажу акций. В «беспроигрышное» дело он вложил 6 миллионов рублей. И – вполне предсказуемо – все потерял.

Ремарка: откуда такие деньги у обычного врача – свои они или заемные – история умалчивает. Даже, если вошел в азарт, взял кредит, отдавать придется из собственного кармана. А как сейчас достаются врачам их кровные, уточнять не стоит. Даже те, кто непосредственно не работает с COVID-19, находятся в зоне риска – пандемия.

Сейчас начата доследственная проверка случившегося. Может быть возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ничего святого. Врача красноярской краевой больницы обманули на 6 миллионов рублей во время пандемии
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