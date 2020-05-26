2020-05-26T07:18:41+03:00
Общество

Красноярцев ждут рейды и штрафы за неношение масок

Проверят магазины и автобусы
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев ждут рейды и штрафы за неношение масок.Красноярцев ждут рейды и штрафы за неношение масок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске проверят, как соблюдают горожане режим обязательного ношения защитных масок при пандемии коронавируса. Об этом рассказал в своем инстаграме министр транспорта края Константин Димитров.

Рейды будут организованы на этой неделе в автобусах, супермаркетах и других общественных местах. Полицейские и сотрудники Росгвардии обещают выявлять нарушителей, вести разъяснительную работу и даже наказывать. Напомним, штраф за несоблюдение режима – до 3 тысяч рублей. По данным оперативного штаба, носят маски в местах массового скопления людей только 40-50% жителей.

- Сегодня дважды ехала в общественном транспорте даже не в час пик, - комментирует пост министра общественница Надежда Болсуновская. – В маска 25-30%. Кондукторы - ноль внимания.

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В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 12 мая на территории региона введен «масочный режим». Подразумевается, что защитные маски обязательно нужно носить в автобусах, магазинах, аптеках, банках, на детских площадках, остановках, в почтовых отделениях и других общественных местах. Действующий режим самоизоляции в крае продлен до 31 мая включительно. Соответственно, «масочный режим» будет действовать до этой же даты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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