2020-05-26T05:33:02+03:00
Происшествия

Закрытыми вечеринками во время пандемии в Красноярске заинтересовались следователи

Начата проверка
Ася ЖУКОВА
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Закрытыми вечеринками во время пандемии в Красноярске заинтересовались следователи.Закрытыми вечеринками во время пандемии в Красноярске заинтересовались следователи.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Подпольными вечеринками в самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Красноярске заинтересовались следователи. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, начата проверка случившегося.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что сетевики (в лице популярной в узких кругах инстаграм-блогерши) устроили закрытую вечеринку. «Задолбала эта самоизоляция», - высказалась на камеру одна из многочисленных участниц.

Позже выяснилось, подобные секретные мероприятия – далеко не единичный случай. Поэтому за дело взялись следователи.

- После вечеринки в ночном клубе организована проверка по признакам статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», - поясняют в следкоме.

Обещают найти и наказать тех, кто отвечает за соблюдение жителями самоизоляции. А участникам напоминают: за игнорирование режима может грозить административная (в виде штрафа) или даже уголовная ответственность.

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Коктейли – бокал за бокалом, тарелки с закусками, музыка гремит из динамиков, ведущий сыплет шутками, чтобы развеселить гостей. Девушки парами или в одиночку делают на камеру «уточки» и шлют воздушные поцелуи. В полутемном зале десяток – другой посетителей усиленно делают вид, что им чертовски весело. «У нас супертусовка» - говорит одна из участниц в камеру. «Все уже задолбались сидеть на самоизоляции» - вторит ей другая. Потом на экране телевизора на стене появляется эффектная блондинка и начинает поощрять собравшихся: веселитесь, мол, мои ребятки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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