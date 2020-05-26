2020-05-26T07:07:33+03:00
Общество

Красноярцы призывают запретить электроскутеры на Татышеве

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы призывают запретить электроскутеры на Татышеве.Красноярцы призывают запретить электроскутеры на Татышеве.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы, отдыхающие на острове Татышев, просят запретить там движение электроскутеров. Накануне, 25 мая, эта тема широко обсуждалась в инстаграме.

А после на официальной странице главы города Сергея Еремина появился пост, посвященный электротранспорту в Татышев-парке. «Взять и запретить – это не решение проблемы, - говорится там. – Где есть спрос, будет и предложение. Запретим – электроскутеры станут выдавать из-под кустов».

Такая формула «где спрос, там и предложение», отдает лукавством, парировал кто-то из горожан. Алкоголь и сигареты, например, тоже имеют спрос у некоторых, и что?

Не лучше ли либо полностью запретить движение электротранспорта на Татышеве, либо разбить для скутеров отдельные дорожки, либо жестко разделить потоки (поставить барьеры)? – последовал поток предложений.

В конце концов, мэр Красноярска дал поручение министру транспорта взять проблему под контроль. И предложить решение, как рассредоточить потоки. К тому же этот момент будет учтен при создании новой сети дорожек на Татышеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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