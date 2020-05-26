2020-05-26T04:58:07+03:00
Общество

Два автобуса в Красноярске меняют схему движения

Это № 61 и 90
Ася ЖУКОВА
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Два автобуса в Красноярске меняют схему движения.Два автобуса в Красноярске меняют схему движения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сразу два автобуса – 61 и 90 - в Красноярске с 6 июня изменят схемы движения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Что меняется? Автобус № 61 с Воронова будет поворачивать на проспект Металлургов. Без заезда на улицу Тельмана. В обратном направлении будет тоже самое.

Автобус № 90 с улицы Сурикова теперь сворачивает на Ленина, не заезжая на Марковского. Поэтому остановка «Улица Марковского» на маршруте поменяется на остановку «Главпочтамт».

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Автобусы ходят по кольцу: Покровский – Чернышевского – Мужества – Шахтеров – 9 Мая – Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный». И обратно: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – Авиаторов – 9 Мая – Шахтёров – Мужества – Чернышевского – Покровский (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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