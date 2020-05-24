В Красноярске ограничат движение на Волгоградской
В Красноярске 25 мая с 9.00 часов ограничат движение на улице Волгоградская. Водителям следует учитывать эту информацию, выбирая маршрут.
Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города, ограничения временные и связаны с предстоящим строительством сетей водоснабжения. В целях безопасности перекроют участок длиной 100 метров по правой полосе движения в районе дома №11 на улице Волгоградская.
Как только работы будут закончены, движение будет восстановлено. По намеченному графику, ограничения продлятся до 31 мая 22.00 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU