В Красноярске ограничат движение на Волгоградской

24 Май 2020 2020-05-24T05:06:17+03:00

Движение будет перекрыто на время работ Фото: Диана ИВАНОВА

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В Красноярске 25 мая с 9.00 часов ограничат движение на улице Волгоградская. Водителям следует учитывать эту информацию, выбирая маршрут.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города, ограничения временные и связаны с предстоящим строительством сетей водоснабжения. В целях безопасности перекроют участок длиной 100 метров по правой полосе движения в районе дома №11 на улице Волгоградская.

Как только работы будут закончены, движение будет восстановлено. По намеченному графику, ограничения продлятся до 31 мая 22.00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU