2020-05-24T03:55:12+03:00
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, которая четыре дня назад вышла из автобуса на остановке и пропала

С собой у нее была сумка с детскими вещами
Ольга КОСТИНА
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Анна не выходит на связь уже несколько дней Фото: Поиск пропавших детей-КрасноярскАнна не выходит на связь уже несколько дней Фото: Поиск пропавших детей-Красноярск
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В Красноярске ищут 38-летнюю Анну Овчинникову. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 20 мая в 07:20 она вышла из автобуса на остановке общественного транспорта «Агропром» и пропала. Где она сейчас неизвестно. Родные и друзья очень переживают. Сейчас поисками Анны занимаются правоохранительные органы и волонтеры группы «Поиск пропавших детей» - Красноярск.

Приметы: на вид 35-38 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые средней длины, правый висок выбрит.

Была одета: джинсы голубые, футболка серая с надписью «Эксплоер», сандалии.

С собой у Анны был белый кожаный рюкзак и спортивная розовая сумка с детскими вещами.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по телефонам:

8(391) 221-34-42 – дежурная часть ОП N7;

8-950-99-66-066 волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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