В Красноярске ищут женщину, которая четыре дня назад вышла из автобуса на остановке и пропала
В Красноярске ищут 38-летнюю Анну Овчинникову. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 20 мая в 07:20 она вышла из автобуса на остановке общественного транспорта «Агропром» и пропала. Где она сейчас неизвестно. Родные и друзья очень переживают. Сейчас поисками Анны занимаются правоохранительные органы и волонтеры группы «Поиск пропавших детей» - Красноярск.
Приметы: на вид 35-38 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые средней длины, правый висок выбрит.
Была одета: джинсы голубые, футболка серая с надписью «Эксплоер», сандалии.
С собой у Анны был белый кожаный рюкзак и спортивная розовая сумка с детскими вещами.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по телефонам:
8(391) 221-34-42 – дежурная часть ОП N7;
8-950-99-66-066 волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU