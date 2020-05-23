2020-05-23T10:52:02+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, новости 23 мая 2020: количество зараженных увеличилось на 148 человек

Выздоровели за все время пандемии 697 человек
Анна СНЕГИРЕВА
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количество заболевших увеличилоськоличество заболевших увеличилосьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продолжается рост количества зараженных COVID-19. По данным регионального оперативного штаба на 23 мая, за последние сутки зафиксировано 148 новых пациентов. Общее количество зараженных составляет 3 119 человек. С момента начала пандемии выздоровели 697 жителей Красноярского края (+38 за сутки). Количество умерших также выросло - 28 человек (+3 за сутки).

Эпидемиологи Роспотребнадзора сообщают, что темп прироста заболевших (сутки к суткам) - 4,9 процента. Коронавирус зарегистрирован в 45 городах и районах края. Среди лидеров по заболеваемости - Красноярск и Северо-Енисейский район. Врачи продолжают следить за состоянием 896 человек (+29 новых пациентов). Сняли с учета 162 пациента.

По данным Роспотребнадзора, за время с начала эпидемии в регионе провели 157 519 тестов на COVID-19. Только за минувшие сутки лаборатория выполнила 5 323 анализа.

Телефон круглосуточной горячей линии: 8 800 100 5653.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Красноярске, новости 23 мая 2020: количество зараженных увеличилось на 148 человек
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