В Октябрьском районе Красноярска появилась новая развязка со светофором
Жители Гремячего лога несколько лет добивались строительства развязки на Киренского в Октябрьском районе. Участок довольно опасный, дорогу перейти было можно только, серьезно рискнув. И вот - добились. На участке обустроили новенькую развязку со светофором на кнопке. Пока, правда, он работает в режиме «мигающий желтый», но вскоре его отладят, и дорогу можно будет переходить спокойно.
Помимо этого, построена кольцевая на Вильского с островками безопасности для пешеходов. Это и водителям даст возможность увереннее маневрировать на дороге. Кстати, Вильского в этом году в целом облагородили, как улицу Победы.
- На участке от Лесопарковой до Елены Стасовой восстановили асфальт, отремонтировали тротуары, установили новые бортовые камни, - сообщает администрация Красноярска.
Сейчас занимаются газонами. В планах привести в порядок дорогу вдоль госпиталя ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU