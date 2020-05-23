2020-05-23T05:07:35+03:00
Общество

В Октябрьском районе Красноярска появилась новая развязка со светофором

Жители ждали ее несколько лет
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
Ремонт в городе Фото: администрация КрасноярскаРемонт в городе Фото: администрация Красноярска
Изменить размер текста:

Жители Гремячего лога несколько лет добивались строительства развязки на Киренского в Октябрьском районе. Участок довольно опасный, дорогу перейти было можно только, серьезно рискнув. И вот - добились. На участке обустроили новенькую развязку со светофором на кнопке. Пока, правда, он работает в режиме «мигающий желтый», но вскоре его отладят, и дорогу можно будет переходить спокойно.

Помимо этого, построена кольцевая на Вильского с островками безопасности для пешеходов. Это и водителям даст возможность увереннее маневрировать на дороге. Кстати, Вильского в этом году в целом облагородили, как улицу Победы.

- На участке от Лесопарковой до Елены Стасовой восстановили асфальт, отремонтировали тротуары, установили новые бортовые камни, - сообщает администрация Красноярска.

Сейчас занимаются газонами. В планах привести в порядок дорогу вдоль госпиталя ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Гранату не купишь?»: в Ачинске мужчина и женщина пытались продать прохожему боеприпас
В Туве СК по жалобе врачей начал проверку размеров стимулирующих выплат
В Октябрьском районе Красноярска появилась новая развязка со светофором
Красноярцам посоветовали отказаться от сплавов и групповых турпоходов
«Я вас по глазам узнал»: врачи сняли защитные костюмы, чтобы больные COVID-19 смогли увидеть их лица
«Купи гранату»: в Ачинске задержали пару, предлагавшую прохожим боевой снаряд
В Туве пропавшего после ссоры с прохожим подростка нашли мертвым
Богучанская ГЭС выделила деньги на покупку аппаратов ИВЛ и кардиомониторов для районной больницы
Карма ехала следом: в Красноярском крае бесправник сбил ребенка и едва не сгорел в машине
«Как заработать деньги»: жительница Хакасии ввела в поисковике запрос и лишилась двух миллионов рублей