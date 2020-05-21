Вывозной рейс из Душанбе вылетит в Красноярск 26 мая

21 Май 2020 2020-05-21T06:41:54+03:00

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Очередной вывозной рейс – теперь из Душанбе – вылетит в Красноярск во вторник, 26 мая. Об этом сообщает сетевой ресурс «Коронавирус: рейсы в РФ».

Домой вернутся люди из-за пандемии коронавируса застрявшие в Таджикистане. Сколько именно пассажиров зарегистрировались на рейс, пока не озвучивается. Вылет намечен на 10 часов утра по местному времени.

Всех прибывших в Красноярск пассажиров отправят на двухнедельную самоизоляцию домой или в обсерватор. Сейчас это обязательное требование.

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ИСТОЧНИК KP.RU