2020-05-21T06:09:29+03:00
Происшествия

«Рухнула крыша»: под завалами сгоревшего дотла дома в Пировском нашли два тела

Пожар тушили всю ночь [фото]
Ася ЖУКОВА
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Под завалами сгоревшего дотла дома в Пировском нашли два тела. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Под завалами сгоревшего дотла дома в Пировском нашли два тела. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Трагедия в селе Пировском Красноярского края: пожар в деревянном бараке унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Двухэтажный дом на улице Гагарина полыхнул глубокой ночью, около половины второго. Почти все жильцы спали, но кто-то проснулся от запаха дыма, забил тревогу, вызвал пожарных.

Однако было поздно: ветхая деревянная постройка была объята пламенем. Двое жильцов успели выскочить, еще шестерых (среди которых трое детей) спасли пожарные, вывели по задымленным коридорам.

Дом пытались отстоять – на борьбу с огнем привлекались 27 человек и 10 спецмашин (из них от МЧС – 14 сотрудников и 5 единиц техники) – но, увы… В какой-то момент у здания рухнула крыша – над двумя квартирами второго этажа. Оно сгорело почти дотла.

Локализовать возгорание удалось около половины пятого утра, а через три часа все потушили. Под завалами были обнаружены человеческие останки – жертвами пожара стали двое жильцов…

ИСТОЧНИК KP.RU

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