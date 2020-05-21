21 Май 2020 2020-05-21T05:45:19+03:00

Красноярцам рассказали о правилах уборки квартиры во время пандемии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцам рассказали, как убирать квартиру во время пандемии COVID-19. Советы дали специалисты Роспотребнадзора.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ?

Если все здоровы, два-три раза в неделю – с применением бытовой химии. Если кто-то болен, то каждый день, используя дезинфицирующие средства на основе хлора.

ЧТО И ЧЕМ ПРОТИРАТЬ?

Обрабатываем дверные ручки, к которым прикасаемся, когда приходим домой и еще не вымыли руки с мылом. Антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Как вариант – мылом. После обработки не забываем вымыть руки, тоже с мылом.

Если в доме больной, протираем выключатели салфеткой с антисептиком - после каждого использования. Если все здоровы, такой необходимости нет. Письменный стол, ручки шкафов, словом, все жесткие поверхности моем с мылом или протираем салфеткой с антисептиком во время уборки.

А ЧТО НА КУХНЕ?

Если в доме больной, после каждого использования и приема пищи моем кухонные столешницы с применением средств бытовой химии или протираем салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если все здоровы, достаточно одного раза в день.

С такой же периодичностью обрабатываем смесители и раковины с помощью средств бытовой химии. А потом тщательно смываем их горячей водой.

ПРО ТУАЛЕТ

Моем в последнюю очередь, используя дезинфицирующие средства на основе хлора.

ВАЖНО

Против коронавируса эффективны кислородактивные средства, например, перекись водорода. С помощью 6%-ного раствора можно дезинфицировать поверхности, изделия из стекла, резины, пластмассы, детские игрушки и посуду. После обработки тщательно вымыть водой.

ПОМНИМ!

Для дезинфекции надо постоянно проветривать помещения и увлажнять воздух. Можно обеззараживать квартиры, используя кварцевую бактерицидную лампу. Включать каждые шесть часов на 15 минут. Но при этом в помещении не должно быть людей и домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU